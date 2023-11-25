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Кагияма стал победителем Гран-при ISU в Осаке, Эгадзе — четвёртый

Кагияма стал победителем Гран-при ISU в Осаке, Эгадзе — четвёртый
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Японский фигурист Юма Кагияма одержал победу на шестом этапе Гран-при ISU, проходившем в Осаке (Япония). Кагияма набрал в сумме двух программ 288,39 балла. На втором месте его соотечественник Сёма Уно (286,55), третий — швейцарец Лукас Бричги (254,60). Ученик Этери Тутберидзе Ника Эгадзе занял четвёртое место, набрав 237,34 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2023/24. Этап 6, Осака, Япония
Мужчины. Произвольная программа
25 ноября 2023, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Юма Кагияма
Япония
288.39
2
Сёма Уно
Япония
286.55
3
Лукас Бричги
Швейцария
254.60

Фигурное катание. Гран-при ISU. Шестой этап. Осака, Япония
Мужчины. Итоговое положение

1. Юма Кагияма (Япония) — 288,39.
2. Сёма Уно (Япония) — 286,55.
3. Лукас Бричги (Швейцария) — 254,60.
4. Ника Эгадзе (Грузия) — 237,34.
5. Камден Пулкинен (США) — 229,32.
6. Габриэле Франджипани (Италия) — 227,15.
7. Денис Васильев (Латвия) — 221,95.
8. Александр Селевко (Эстония) — 221,43.
9. Тацуя Цубои (Япония) — 216,62.
10. Люк Экономид (Франция) — 211,12.
11. Уэсли Чиу (Канада) — 209,16.
12. Михаил Селевко (Эстония) — 207,58.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2023/2024 доступны в Okko.

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