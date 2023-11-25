Кагияма стал победителем Гран-при ISU в Осаке, Эгадзе — четвёртый

Японский фигурист Юма Кагияма одержал победу на шестом этапе Гран-при ISU, проходившем в Осаке (Япония). Кагияма набрал в сумме двух программ 288,39 балла. На втором месте его соотечественник Сёма Уно (286,55), третий — швейцарец Лукас Бричги (254,60). Ученик Этери Тутберидзе Ника Эгадзе занял четвёртое место, набрав 237,34 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU. Шестой этап. Осака, Япония

Мужчины. Итоговое положение

1. Юма Кагияма (Япония) — 288,39.

2. Сёма Уно (Япония) — 286,55.

3. Лукас Бричги (Швейцария) — 254,60.

4. Ника Эгадзе (Грузия) — 237,34.

5. Камден Пулкинен (США) — 229,32.

6. Габриэле Франджипани (Италия) — 227,15.

7. Денис Васильев (Латвия) — 221,95.

8. Александр Селевко (Эстония) — 221,43.

9. Тацуя Цубои (Япония) — 216,62.

10. Люк Экономид (Франция) — 211,12.

11. Уэсли Чиу (Канада) — 209,16.

12. Михаил Селевко (Эстония) — 207,58.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2023/2024 доступны в Okko.