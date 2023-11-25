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Прокат короткой программы Марка Кондратюка на ГП в Москве. Видео

Прокат короткой программы Марка Кондратюка на ГП в Москве. Видео
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Олимпийский чемпион Марк Кондратюк занял четвёртое место по итогам короткой программы на шестом этапе Гран-при России, проходящем во дворце спорта «Мегаспорт» имени Анатолия Владимировича Тарасова в Москве.

Фигурист исполнил в программе два четверных и получил за прокат 94,21 балла. Судьи не засчитали Кондратюку вращение, ничего не поставив за этот элемент.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фрагментом короткой программы Марка Кондратюка.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 доступны в Okko.

Напомним, после первого дня соревнований лидирует Матвей Ветлугин (99,02), на втором месте Даниил Самсонов (95,34), на третьей позиции Владислав Дикиджи (94,48). Семёна Соловьёва (87,75), занимающего пятое место, Кондратюк обогнал на 6,46 балла.

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