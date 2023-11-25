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Камила Валиева лидирует после короткой программы Гран-при России в Москве

Российская фигуристка Камила Валиева заняла первое место по итогам короткой программы на шестом этапе Гран-при России в Москве, проходящем на арене «Мегаспорт».

Валиева набрала 81,27 балла, идущая второй Софья Муравьёва завершила прокат с 76,67 балла, Вероника Яметова — третья с результатом 70,67 балла. Камила Валиева показала второй результат сезона в короткой программе в России, больше набирала Аделия Петросян (84,38).

Фигурное катание. Гран-при России, шестой этап, Москва. Короткая программа. Женщины

1. Камила Валиева — 81,27.

2. Софья Муравьёва — 76,67.

3. Вероника Яметова — 70,67.

4. Ксения Гущина — 67,32.

5. Камилла Нелюбова — 66,56.

6. Ксения Синицына — 65,46.

7. Екатерина Анисимова — 64,91.

8. Софья Чаплыгина — 61,71.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 доступны в Okko.