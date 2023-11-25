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Камила Валиева: очень хочется пробежать в этом спорте марафонскую дистанцию, а не спринт

Камила Валиева: очень хочется пробежать в этом спорте марафонскую дистанцию, а не спринт
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Олимпийская чемпионка 2022 года в командном первенстве, чемпионка Европы российская фигуристка Камила Валиева поделилась оценкой своего проката короткой программы на заключительном этапе Гран-при России, который проходит в Москве. Она является промежуточным лидером соревнований.

«Сегодня правда было намного лучше по голове, чем в Казани. Я больше понимала, что я делала, делала каждое движение. Старалась шаг за шагом всю программу сделать лучше. Опять-таки, как я говорила, очень хочется пробежать в этом спорте марафонскую дистанцию, а не спринтерскую. Лучше шаг за шагом, чем всё подряд и сразу или вообще ничего.

Не та форма, чтобы всегда катать хорошо. К сожалению, именно на тренировках это видно. Но всё-таки к концу тренировочного процесса всё плохое оставили там, хорошее уже наработали. Буду стараться показать максимум в произвольной программе», – передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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