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«Не будет двух секвенций!» Валиева — о работе над ошибками перед произвольной программой

«Не будет двух секвенций!» Валиева — о работе над ошибками перед произвольной программой
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Олимпийская чемпионка 2022 года в командном первенстве, чемпионка Европы российская фигуристка Камила Валиева рассказала, какие изменения претерпела её произвольная программа после неудачного проката на этапе Гран-при России в Казани.

«Костюм… Этери Георгиевна делала всегда свои замечания по поводу костюма. Наверное, вариант на сегодняшний момент пока нас всех устраивает. Это очень плавающий момент, как настроение у девушки — один день нравится, другой нет. Пока мне нравится, вроде всё удобно. Я всё же рада отойти от чёрных колготок — два года подряд в них каталась, поэтому уберём их пока что.

Поменяли каскады, по прошлым ошибкам убрали слайд. Нужно будет посмотреть завтра. На данный момент у меня есть нереальное количество вариантов этой программы — именно в прыжковой части. Но все выверены так, что не будет двух секвенций», — сказала Валиева в эфире Первого канала.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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