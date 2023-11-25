Муравьёва: тренеры отговаривали от тройного акселя ещё за три дня

Фигуристка Софья Муравьёва, занимающая второе место после короткой программы на Гран-при России в Москве, рассказала о падении во время проката.

«Тройной аксель – это было моё желание. Меня тренеры отговаривали ещё за три дня, наверное, но на тренировках я его делала, ни одного падения не было. На разминке я сделала три. Наверное, то, что я расстраиваюсь, я осознаю только сейчас (плачет). Во время проката после акселя я расстроилась, потом пыталась собраться, потом опять расстроилась перед первым элементом. Уже потом собралась.

Как ощущала себя после победы в Казани? Наверное, я больше была уверена в себе. Я не люблю ставить цели именно на пьедестал, я всегда ставлю цели на чистые прокаты. Наверное, всё, что ни делается, всё к лучшему… Я всегда так говорю. Значит, так надо было сегодня. Я очень надеюсь, что завтра соберусь, стисну зубы и покажу то, что я очень хочу показать.

Довольна ли прокатом, кроме акселя? Наверное, наполовину. Первой половиной не довольна, второй довольна. Буду ли завтра пробовать аксель? Увидите. Я завтра постараюсь сделать то, что хочу сделать», – передаёт слова Муравьёвой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.