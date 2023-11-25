Софья Муравьёва — о том, почему упала с трикселя: вы всё равно не поймёте!

17-летняя российская фигуристка, ученица Евгения Плющенко Софья Муравьёва прокомментировала прокат короткой программы на заключительном этапе Гран-при России, который проходит в Москве. Судьи оценили её выступление в 76,67 балла (это промежуточное второе место), Софья упала с тройного акселя.

«Завтра будет тройной аксель! Не могу сейчас найти слов. Я расстроена, конечно, но стараюсь держаться. Настраиваюсь на завтрашний прокат, чтобы показать максимум. Знаю, почему не получился тройной аксель, но вы всё равно не поймёте. Это частая ошибка в последнее время. Я просто еду на льду как едется, и из-за этого меня в другую сторону выкидывает. А мне надо вытолкнуться в другую», — сказала Муравьёва в эфире Первого канала.

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