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Камила Валиева: перед прокатом ручки тряслись, попала обратно в 13 лет

Камила Валиева: перед прокатом ручки тряслись, попала обратно в 13 лет
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Олимпийская чемпионка 2022 года в командном первенстве, чемпионка Европы российская фигуристка Камила Валиева эмоционально высказалась о волнении, которое испытывала перед выходом на лёд для проката короткой программы на заключительном этапе Гран-при России, который проходит в Москве. Валиева является промежуточным лидером соревнований с 81,27 балла.

«Честно говоря, перед прокатом у меня ручки тряслись. Знаете, я попала обратно в 13 лет, когда стояла перед прокатом и у меня всё тряслось. Но сегодня я, наверное, впервые как-то уже спокойнее была, понимала, что делаю, осознанно доделывала каждое движение. Скажем так, поработала с головой тоже», — сказала Валиева в эфире Первого канала.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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