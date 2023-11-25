Камила Валиева: перед прокатом ручки тряслись, попала обратно в 13 лет

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном первенстве, чемпионка Европы российская фигуристка Камила Валиева эмоционально высказалась о волнении, которое испытывала перед выходом на лёд для проката короткой программы на заключительном этапе Гран-при России, который проходит в Москве. Валиева является промежуточным лидером соревнований с 81,27 балла.

«Честно говоря, перед прокатом у меня ручки тряслись. Знаете, я попала обратно в 13 лет, когда стояла перед прокатом и у меня всё тряслось. Но сегодня я, наверное, впервые как-то уже спокойнее была, понимала, что делаю, осознанно доделывала каждое движение. Скажем так, поработала с головой тоже», — сказала Валиева в эфире Первого канала.

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