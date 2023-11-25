Валиева — о пари с Траньковым: если чисто откатаю произвольную, то сделаю слайд

Олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева после успешного выступления в короткой программе на заключительном этапе Гран-при России в Москве рассказала о пари, заключённом с одним из комментаторов турнира, двукратным олимпийским чемпионом Максимом Траньковым.

Напомним, на этапе Гран-при в Казани Валиева получила дедакшн (снижение оценки на балл) за то, что слайд в её исполнении судьи посчитали падением.

«Максим мне сказал: «Если ты хорошо откатываешь произвольную и делаешь четверной тулуп, то делаешь…» Видели, как Адам Сяо Хим Фа в конце произвольной делал поклон и, когда уже ехал к тренерам, делал сальто назад? Но мне сальто назад не надо, у меня на каждый лутц и флип сальто назад (смеётся). Мы делаем слайд. Он сказал: «Сделайте мне слайд». Это как раз тот элемент, за который я получила дедакшн. Буду стараться делать слайд», — сказала Валиева в эфире Первого канала.

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