Чикмарёва/Янченков ответили на вопрос, реально ли им догнать Бойкову/Козловского

Фигуристы Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков, занимающие второе место после короткой программы на этапе Гран-при России в Москве, прокомментировали свой прокат и ответили на вопрос, реально ли им догнать лидеров – двукратных чемпионов страны Александру Бойкову и Дмитрия Козловского.

Янченков: Нам помогли тренировки, поддержка от родных, близких и тренеров.

Чикмарёва: Когда публика поддерживает, это подбадривает, мотивирует, помогает лучше сделать.

Янченков: Бойкова и Козловский — другой уровень или реально их догнать? Время покажет, не знаю, как ответить. Хорошая пара, прекрасная пара, отличная пара. Мы стараемся до них дотянуться, всё ближе и ближе, но пока далеко. Будем стараться, будем тренироваться. Глобальная задача на сезон — подготовиться к чемпионату России, выступать чисто, и тогда всё будет хорошо.

Чикмарёва: Мы едем просто катать чисто, а там уже судьи решат.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 доступны в Okko.