«Раскрылись не на 100 процентов». Хабибуллина/Княжук — о короткой программе на ГП в Москве

Фигуристы Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, занимающие третье место после короткой программы на этапе Гран-при России в Москве, прокомментировали свой прокат.

Княжук: Эмоции положительные, как всегда. Мы довольны прокатом. Может быть, мы раскрылись не на 100 процентов, чувствовалась осторожность. Мы старались порадовать Мегаспорт, очень приятно тут выступать, но в то же время волнительно. Лично мне было волнительнее, чем в Омске тут выходить.

Хабибуллина: Мне тоже. Во-первых, мы катали четвёртыми и очень долго ждали свой выход на лёд. Это тоже сказалось.

Княжук: Мы часто катаем первыми-вторыми, а тут пришлось ждать.

Хабибуллина: Не очень привычно, но в целом тоже опыт. На этом старте нам хочется показать свой максимум. Ещё сегодня нас поддерживают наши родители. У меня прилетели родители из Ижевска. Очень приятно было выступать перед ними. И всем зрителям спасибо, что поддерживают.

Княжук: Работали ли над ошибками после прошлого этапа? На лутце тогда, может быть, была и случайность, но тодес мы там немножко не доглядели. Сегодня мы постарались сделать на уровень выше и, судя по всему, сделали, баллов было больше, чем в Омске.

Хабибуллина: Прокатом в целом довольны, но, конечно, много недочётов.

Княжук: В плане подачи немножко недодали, но завтра постараемся исправить это.

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