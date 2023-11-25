Безупречный прокат короткой программы Бойковой и Козловского на этапе ГП в Москве. Видео

Двукратные чемпионы страны в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский безупречно исполнили короткую программу на шестом этапе Гран-при России в Москве. В начале проката они блестяще прыгнули параллельный тройной риттбергер, также легко и уверенно Александра приземлилась с выброса тройной флип. За свой прокат Бойкова и Козловский получили от судей 81,20 балла.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 доступны в Okko.

Фигурное катание. Гран-при России. 6-й этап. Москва

Спортивные пары. Короткая программа

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) – 81,20.

2. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков (Пермский край) – 76,51.

3. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук (Москва) – 76,40.

4. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов (Пермский край) – 73,94.

5. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (Москва) – 70,42.

6. Дарья Бояринцева/Роман Плешков (Москва) – 68,50.

7. Алёна Косторная /Георгий Куница (Москва) – 67,74.

8. Виктория Васильева/Роман Запорожец (Москва) – 65,39.