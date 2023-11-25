Букин: я схуднул, лучше выгляжу. Степанова заметила, сделала мне комплимент!

Победители ритм-танца на этапе Гран-при России в Москве Александра Степанова и Иван Букин подвели итоги своего проката в эфире Первого канала.

Букин: Не буду врать, потому что частенько спортсмен не договаривает. Я сегодня переживал. Вышел, один раз споткнулся в начале — чуть-чуть, никто не заметил, я надеюсь. Так сказать, сразу вошёл в программу. К чему это я? Очень смешанные впечатления. Чуть-чуть недоволен собой. Очень рад, что мы выступили, безумно рад, что столько людей пришло. Невероятная публика, которая поддерживала, очень много наших близких находилось на трибунах. Этим доволен, а прокат может быть лучшим.

Степанова: После прокатов пришлось многое поменять. Чувствовали, что нужно что-то добавлять. В Красноярске не всё получилось, а здесь та скорость, над которой работали, практически удалась. Тем эмоции, над которыми работали, не опаздывали в музыку. Было ощущение что мы не то что в такт музыке, а даже капельку раньше, чтобы был смотрибельный момент, был воздух, чтобы не было тяжести видно. Мы над этим работали, очень надеюсь, что это у нас получилось

Букин: Во-первых, я схуднул, лучше выгляжу. Сашка заметила, сделала мне комплимент, я очень рад. Это дорого мне обходится! Я стараюсь меньше есть, а мне хочется! (смеётся)

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