Степанова и Букин: нет предела совершенству, будем с удвоенной силой готовиться к ЧР

Двукратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин прокомментировали выступление в ритм-танце на этапе Гран-при России в Москве.

Букин: Что говорить-то? Эмоции? Боже мой, эмоций вагон! Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые кричали, поддерживали, болели, и это было невероятно, безумно прекрасно! Мы очень много проводим времени на тренировках, у нас чёткое расписание — дом, тренировка, тренировка, тренировка, тренировка, тренировка, дом — а когда ты выходишь на лёд, где столько людей, которые тебя поддерживают, ты получаешь космические эмоции, энергию. Хочу поблагодарить их ещё раз от всей души. Мы всегда скучаем по этой энергии.

Степанова: Люди, которые приходят на нас посмотреть, тратят своё время, тем более в такую холодную погоду прийти на лёд нас поддержать — дорогого стоит. Так много людей остались, хотя так поздно. Очень приятно, спасибо большое. С технической точки зрения получилось практически всё, что мы наработали в период от Красноярска. Очень многое успели подделать и по скорости, и по энергетике. Целостность программы пронесли намного лучше, чем было раньше. Встали в начальную позу и пронесли — очень надеюсь, что и зрители, и судьи это увидели — небольшой такой спектакль, выступление от начала и до конца.

Букин: Но нет предела совершенству. Мы вернёмся и будем с удвоенной силой работать и готовиться к чемпионату России. Хоть сейчас только первая часть, Гран-при, прошла, но хочется уже рваться в бой. Есть уже в голове, что добавить, что исправить. У нас всегда борьба в голове, где надо собраться и выступить, а потом всё равно начинаешь думать, где прибавить. Иногда от этого устаёшь, но в итоге получаешь больше удовольствия, чем напряжения.

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