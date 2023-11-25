Александра Степанова: от Жулина передаётся уверенность, за ним как за стеной

Двукратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин рассказали, как им работается в группе Александра Жулина, куда они перешли в межсезонье.

Букин: Вся команда — прекрасные люди, спокойные, с внутренним очень уверенным и крепким спокойствием, к которому не нужно долгое привыкание или скатывание. Мы нашли общий язык. Я работал с Сашей [Жулиным] ещё на «Ледниковом периоде» и там уже понял, что он очень размеренный человек, и дорогого стоит в нашем виде спорта быть таким спокойным. Это спокойствие передаётся тебе. Ты чувствуешь в себе уверенность.

Степанова: Не столько спокойствие, сколько уверенность, так как спокойствие не всегда может сыграть в пользу в нашем виде. Но уверенность от него передаётся, за ним как за стеной.

Букин: Если углубляться, то есть где-то моменты, где мы чуть привыкаем, чуть по-другому. Понятное дело, что мы 17 лет провели в одной группе у одного тренерского штаба и в любом случае у нас есть свои привычки. Но мы не ломаем себя. Всё прекрасно, мы влились в команду, команда нас благодарит, и мы в позитиве работаем.

Степанова: То, что все сильнейшие пары страны собрались в одной группе — это, конечно, в плюс.

Букин: Бесценный опыт, на самом деле. Всегда смотришь на других ребят, как работают ребята, как относятся к работе. В мелочах в каких-то увидел — думаешь, может, тебе тоже надо что-то исправить. Не то чтобы я смотрю — ха, ага, они лучше — это на подсознании происходит, ловишь для себя какие-то моменты. Думаю, и ребята так же для себя подчерпывают от нас что-то. У нас симбиоз, мы прекрасно общаемся в группе. Атмосфера очень спокойная и заряженная на работу.

Степанова: Подсказываем ли мы? Если спросят, всегда готовы, но нет такого. Большая команда, много тренеров.

Букин: У нас индивидуальный вид спорта. Каждый всё равно больше занят своей работой, своим внутренним состоянием, своими ошибками.

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