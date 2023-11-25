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Заводной ритм-танец Степановой и Букина на этапе Гран-при России в Москве. Видео

Заводной ритм-танец Степановой и Букина на этапе Гран-при России в Москве. Видео
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Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин уверенно выиграли ритм-танец на заключительном шестом этапе Гран-при России в Москве. За свой прокат Степанова и Букин получили от судей 87,78 балла. Что почти на девять баллов больше, чем у ближайших преследователей – Елизаветы Шанаевой и Павла Дрозда.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 доступны в Okko.

Фигурное катание. Гран-при России. 6-й этап. Москва
Танцы на льду. Ритм-танец

1. Александра Степанова/Иван Букин (Москва) – 87,78.
2. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд (Москва) – 78,97.
3. Софья Тютюнина/Матвей Грачёв (Москва-Свердловская обл.) – 71,11.
4. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов (Москва) – 70,29.
5. Дарья Савкина/Александр Вахнов (Москва) – 69,62.
6. Александра Прокопец/Александр Васькович (Москва) – 68,35.

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