Заводной ритм-танец Степановой и Букина на этапе Гран-при России в Москве. Видео

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин уверенно выиграли ритм-танец на заключительном шестом этапе Гран-при России в Москве. За свой прокат Степанова и Букин получили от судей 87,78 балла. Что почти на девять баллов больше, чем у ближайших преследователей – Елизаветы Шанаевой и Павла Дрозда.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 доступны в Okko.

Фигурное катание. Гран-при России. 6-й этап. Москва

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Александра Степанова/Иван Букин (Москва) – 87,78.

2. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд (Москва) – 78,97.

3. Софья Тютюнина/Матвей Грачёв (Москва-Свердловская обл.) – 71,11.

4. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов (Москва) – 70,29.

5. Дарья Савкина/Александр Вахнов (Москва) – 69,62.

6. Александра Прокопец/Александр Васькович (Москва) – 68,35.