Заводной ритм-танец Степановой и Букина на этапе Гран-при России в Москве. Видео

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин уверенно выиграли ритм-танец на заключительном шестом этапе Гран-при России в Москве. За свой прокат Степанова и Букин получили от судей 87,78 балла. Что почти на девять баллов больше, чем у ближайших преследователей – Елизаветы Шанаевой и Павла Дрозда.
Трансляции Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 доступны в Okko.
Фигурное катание. Гран-при России. 6-й этап. Москва
Танцы на льду. Ритм-танец
1. Александра Степанова/Иван Букин (Москва) – 87,78.
2. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд (Москва) – 78,97.
3. Софья Тютюнина/Матвей Грачёв (Москва-Свердловская обл.) – 71,11.
4. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов (Москва) – 70,29.
5. Дарья Савкина/Александр Вахнов (Москва) – 69,62.
6. Александра Прокопец/Александр Васькович (Москва) – 68,35.