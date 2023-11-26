Артур Даниелян снялся с Гран-при в Москве по медицинским показаниям
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Российский фигурист, серебряный призёр чемпионатов Европы и России Артур Даниелян не выступит в произвольной программе на этапе Гран-при России, который проходит в Москве, сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Спортсмен снялся с этапа по медицинским показаниям. После короткой программы 19-летний Даниелян занимал 11-е место.
Произвольную программу мужчины представят сегодня, 26 ноября. Начало — в 13.00 мск.
Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.
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