Марк Кондратюк — о выступлении на 6-м этапе ГП: рад, что был прогресс относительно Омска

Олимпийский чемпион 2022 года в командном первенстве, чемпион Европы и России Марк Кондратюк по итогам произвольной программы оценил своё выступление на 6-м этапе Гран-при России в Москве.

«Впечатления скорее положительные. Не то, чтобы от прокатов, они были далеко не идеальны во многих аспектах. Особенно вчера это было видно. Но я рад, что был прогресс относительно Омска. Мне кажется, он виден, как минимум, в баллах, в количестве сделанных элементов.

Расстроился ли после короткой, что не попал в тройку? Скорее расстроился из-за того, что допустил очень глупую ошибку. Это не падение с прыжка или ещё что-то, странно, у меня такого никогда не было. А место после короткой не очень важно. Место важно только по итогам. Конечно, после короткой приятно быть в лидерах, это определенный запас перед произвольной,

Это была техническая ошибка или ментальная? Это была дурость, просто забыл (улыбается). Никогда такого в моей жизни не было, все бывает в первый раз. Надеюсь, последний.

Влияет ли то, что расписание в сезоне состоит не только из соревнований? Нет, дело не в этом, я катаю на тренировках и короткую, и произвольную. Не знаю, с чем это сравнить. Все же забывают… Паспорт, сумку где-то оставили, из такого разряда. Тем более я и в жизни человек довольно забывающий. Наверное, для моего уровня катания и для уровня соревнований это очень, глупо, но так случилось. Приходится не расстраиваться, а идти дальше. Зато я на протяжении суток наслушался шуток от всех (смеётся). Настроение было великолепное.

Помог ли образ Тореадора на шоу для передачи короткой программы? Я думаю, что это работало и в ту сторону, и в обратную. Определенные наработки в плане испанских движений помогли мне в шоу «Кармен», определенные моменты и в плане импровизации, и в плане отдачи взяты оттуда. На шоу мне попроще передавать эмоции, ты не так устаешь и не так волнуешься», – передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.