«Моя голова подвела меня». Ученик Тутберидзе Самсонов — об ошибке в произвольной программе

Чемпион России среди юниоров 2019 и 2020 годов, призёр и победитель юниорских этапов Гран-при по фигурному катанию Даниил Самсонов по итогам произвольной программы прокомментировал своё выступление на 6-м этапе Гран-при России в Москве.

«Сегодня явно было тяжело в плане физической формы. Тяжеловато ехалось, по элементам тяжеловато было. Первое падение с сальхова – я приземлился и чуть спереди остался. Максимально боролся, чтобы не упасть, и судьи не засчитали дедакшен. Потом мне по ходу программы пришлось пересчитывать все элементы, и моя голова немного подвела меня. Я сделал два флипа, зачем-то прилепил каскад к риттбергеру. Но все уже в прошлом, ничего не изменить. Я рад, что удалось, конечно, не без большого везения, попасть на пьедестал.

Хочу поздравить Влада Дикиджи, который нам говорил, что он болеет и не знает, как поедет произвольную, но при этом снова выиграл. Марка хочется поздравить, там тоже не идеальный прокат был – я рад, что после неудачного проката в Омске он собрался и попал на пьедестал. Для каждого спортсмена эти ошибки – новые цели. В частности, я теперь знаю, над чем работать на тренировках. Будем стараться привести произвольную к стабильному чистому катанию. В первую очередь я сюда ехал, чтобы прочувствовать атмосферу большой арены. И в первую очередь подарить эмоции людям.

Я рад, что все остальные элементы, которые были после четверного сальхова, я смог выполнить на плюс. Планы по усложнению к чемпионату России? Конечно, на чемпионате России все 18 человек сильные будут. По моему контенту: короткую будем накатывать с четверным лутцем, с двумя четверными… У меня еще соревнования должны быть на следующей неделе. В произвольной надо будет как минимум разных четверных прыгать. Но никто не знает, что будет к концу декабря», – передаёт слова Самсонова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.