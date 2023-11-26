Дикиджи — о победе на 2-х этапах ГП: короны на голове нет, буду продолжать работать

Российский фигурист Владислав Дикиджи по итогам произвольной программы прокомментировал своё выступление на 6-м этапе Гран-при России в Москве. 19-летний спортсмен одержал победу на соревнованиях, набрав в сумме 282.81 балла.

«Спасибо, что живой»? Да, есть такое. Прокат не совсем хороший, потому что я очень хочу прокатать чисто и добавлять уже эмоции, катать не просто в техническом направлении, а именно заводить публикуя поднимать глаза. Я выхожу, нервничаю, у меня всё зажимается. Но я рад, что после болезни собрался и у меня получилось хоть как-то доехать.

Первый сезон с двум победами на Гран-при? Честно говоря, мне самому не верится. От работы ли это все зависит? Может быть, настраиваться психологически по-другому стал, может, действительно от работы зависит. Я буду продолжать дальше работать и посмотрим, действительно ли от этого зависит.

Какого быть единственным одиночником с двумя победами в серии? Волнительно немножко. Не верится мне до сих пор. Необычно для меня что ли.

Корона? Ни в коем случае. Повторюсь, как говорил уже после Казани в интервью – я простой парень, мне эти короны на голове – нет. Я буду спокойненько дальше продолжать работать, трудиться, исправлять недочёты.

Завтра на каток не пойду, полежу денёк, может, два. Чтобы дать организму отдохнуть, до конца полечиться и опять в бой.

Думаю, что следующий старт – чемпионат России, он у нас через двадцать с чем-то дней. Хочу ещё сильнее подготовиться, ещё усерднее работать над собой. Выдать не докатанную произвольную, а мощную, хорошую, красивую», – передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.