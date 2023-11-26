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Валиева: Тутберидзе — вторая мама в фигурном катании

Валиева: Тутберидзе — вторая мама в фигурном катании
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Российская фигуристка Камила Валиева, олимпийская чемпионка 2022 года, назвала своего тренера Этери Тутберидзе второй мамой в фигурном катании, а также поздравила свою маму Алсу с Днём матери.

«Мы уже столько времени с ней, что уже более тепло начинаешь относиться к тренеру. Как в семье, бывает что-то непонятное… Но всё равно большое ей спасибо. Она как вторая мама в фигурном катании.

И, пользуясь случаем, хочу также поздравить свою маму Алсу с Днём матери. Наверное, без моей мамы вообще не было бы всего того, что я сейчас имею, потому что она меня доставала из всех тех ям, в которые я попадала», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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