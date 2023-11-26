Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при России. Танцы на льду. Произвольный танец
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Валиева рассказала, как её мотивирует новое поколение фигуристок

Валиева рассказала, как её мотивирует новое поколение фигуристок
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном первенстве, чемпионка Европы ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева рассказала, как её мотивирует новое поколение фигуристок.

«Конечно, победы на соревнованиях всегда поднимают дух, но также ты видишь, что и соперницы работают. Видела Камилу Нелюбову с четверным лутцем на тренировках, тоже были попытки. И я, наверное, очень рада, что у нас есть следующее поколение, которое тоже старается и которое не даёт нам расслабляться, как многие любят говорить», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android