Олимпийская чемпионка 2022 года в командном первенстве, чемпионка Европы ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева рассказала, как её мотивирует новое поколение фигуристок.

«Конечно, победы на соревнованиях всегда поднимают дух, но также ты видишь, что и соперницы работают. Видела Камилу Нелюбову с четверным лутцем на тренировках, тоже были попытки. И я, наверное, очень рада, что у нас есть следующее поколение, которое тоже старается и которое не даёт нам расслабляться, как многие любят говорить», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.