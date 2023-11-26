Валиева рассказала, как её мотивирует новое поколение фигуристок
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Олимпийская чемпионка 2022 года в командном первенстве, чемпионка Европы ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева рассказала, как её мотивирует новое поколение фигуристок.
«Конечно, победы на соревнованиях всегда поднимают дух, но также ты видишь, что и соперницы работают. Видела Камилу Нелюбову с четверным лутцем на тренировках, тоже были попытки. И я, наверное, очень рада, что у нас есть следующее поколение, которое тоже старается и которое не даёт нам расслабляться, как многие любят говорить», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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