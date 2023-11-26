Валиева дважды упала, но всё равно выиграла на этапе серии Гран-при России. Видео

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном первенстве, чемпионка Европы ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева стала победительницей шестого, заключительного этапа серии Гран-при России – 2023/2024 по фигурному катанию.

Два падения во время выступления фигуристки не повлияли на итоговую позицию Валиевой. Напомним, это её первая победа в сезоне.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.