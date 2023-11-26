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Камила Валиева обратилась к маме после победы на этапе Гран-при России

Камила Валиева обратилась к маме после победы на этапе Гран-при России
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В Москве завершились соревнования женщин в рамках шестого, заключительного этапа серии Гран-при России – 2023/2024 по фигурному катанию. Их победительницей стала олимпийская чемпионка 2022 года в командном первенстве, чемпионка Европы ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева. После своего выступления фигуристка обратилась к маме, поздравив её с Днём матери.

«Пользуясь случаем, очень хочу поздравить мою мамочку Алсу с Днём матери. Спасибо тебе большое. Без тебя не было бы того, что я сейчас имею. Спасибо», — сказала Камила в зоне «Кисс энд Край».

Напомним, это первая победа российской спортсменки в сезоне. Два падения во время выступления фигуристки не повлияли на итоговую позицию Валиевой.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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