Артемьева и Брюханов — о четверном подкруте: чувствовали уверенность в этом элементе

Российские фигуристы Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, занявшие третье место на заключительном этапе Гран-при России, рассказали об улучшении элементов в их произвольной программе.

Артемьева. Мы поменяли расположение каскада на более удобное по площадке, такой, как «Мегаспорт». Тренировали программу уже с четверным подкрутом. А в остальном всё было примерно так же, как в Омске.

Брюханов. Мы чувствовали уверенность в этом элементе и без сомнения ставили его в программу. И сделали. Принципиально ли для нас, чтобы в программе был элемент ультра-си? Это, скорее, набор баллов, компенсация за более дешёвый каскад. Мы немножко утомились в ожидании второго этапа — Омск был первым в серии, а Москва — заключительный. Выступления немножко отличались — на первом этапе были сделаны некоторые элементы лучше, чем сейчас, и наоборот. Но в целом мы довольны, будем дальше улучшать элементы к следующему старту.

Артемьева. Какие эмоции превалируют? Усталость и радость.

Слова спортсменов передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.