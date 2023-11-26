«У Саши один из самых красивых выбросов в мире». Козловский — об ошибке на ГП в Москве

Двукратные чемпионы страны Александра Бойкова и Дмитрий Козловский оценили своё выступление на этапе Гран-при России в Москве.

«Непростой получился турнир, после короткой программы конкуренция была очень плотная. Пары катались достойно, особенно после короткой программы, там, по-моему, все чисто прокатались. Это демонстрирует уровень конкретных соревнований и вообще уровень российского парного катания. Сегодня мы концентрировались на себе. И, в принципе, прокат был хорошим, рабочим, достойным. Была допущена обидная, абсолютно необязательная ошибка, которая несколько подпортила наше личное впечатление. Мне кажется, вряд ли она испортила впечатление болельщикам, поскольку прокат получился мощным.

Я немножко поправил бы Сашу, сказал бы, что ей над риттбергером работать не нужно, надо его просто делать. У неё прекрасный выброс, один из самых красивых в мире, нужно заходить и просто делать то, что она умеет лучше всего», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

«В любом случае всегда есть над чем работать, на соревнованиях ты понимаешь это лучше, чем на тренировках, потому что ты выходишь и конкретно видишь, над чем надо работать. Не могу сказать, что мы не работали над выбросом риттбергером, стало получше, как можно заметить (улыбается). Была досадная ошибка, как мне говорят – я очень хочу его сделать, иду быстрее в него, и вот поэтому...» — прокомментировала ситуацию Бойкова.