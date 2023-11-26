Победный прокат Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на Гран-при в Москве. Видео

На шестом, заключительном этапе Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Москве, завершилось выступление спортивных пар в произвольной программе. Победителями стали двукратные чемпионы страны Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Пара лидировала после короткой программы. В произвольном прокате фигуристы снова показали лучший результат и выиграли с суммой 235,78 балла.

Напомним, всего в рамках турнира шесть этапов: Уфа, Омск, Красноярск, Казань, Самара и Москва. Отметим, что в этом году не будет Суперфинала. Вместо него состоится Спартакиада сильнейших в Магнитогорске, за путёвки на которую спортсмены и ведут борьбу на протяжении всех этапов. Спартакиада пройдёт с 15 по 18 февраля 2024 года.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 доступны в Okko.