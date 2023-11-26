Бойкова и Козловский подвели итоги первой части сезона

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в спортивном катании, подвели итоги первой части сезона. Сегодня, 26 ноября, спортсмены победили на заключительном этапе Гран-при России в Москве.

Бойкова. Итоги первой части сезона? Конечно, мы могли лучше и на этапе в Красноярске выступить, и сейчас в Москве. Но, наверное, так и должно быть, шаг за шагом постепенно становиться лучше. Плюс всё равно новая команда, мы привыкаем к новым условиям тренировок, выступлений. С каждым стартом новый опыт получаем и, исходя из него, стараемся улучшаться. В принципе, могли лучше провести первую часть сезона, но уже как есть, что ж жаловаться.

Козловский. График перед чемпионатом России? Я думаю, всё будет как обычно. Мы будем уже психологически себя готовить. Поскольку мы уже долго находимся в этой игре, то наше тело, наши мышцы уже понимают, когда наступают 20-е числа декабря.

Бойкова. И Новый год (смеётся)!

Козловский. Новый год наступает с того момента, когда я надеваю чехлы после произвольной программы. А до этого момента никакого Нового года не существует, существуют только короткая и произвольная программы.

Слова спортсменов передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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