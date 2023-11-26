«Случайно въехала в Димин конёк». Бойкова — о заминке в конце программы на ГП в Москве

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в дуэте в спортивном катании, прокомментировали заминку в конце произвольной программы на заключительном этапе Гран-при России в Москве. На турнире спортсмены одержали уверенную победу.

Козловский. Заминка в конце программы? Ничего особенного, мы настолько близко катаемся…

Бойкова. Просто случайно въехала в Димин конёк.

Козловский. Саша перестраховалась из-за слишком узких бортов, решила пройти немножко круче, нежели чем я, и слегка добавила мне работы перед поддержкой.

Бойкова. Дима – молодец, не только себя, но и меня удержал.

Козловский. Хотел отдохнуть перед поддержкой, но не получилось (улыбается). У Саши были другие планы. Женщинам нужно потакать во всём, пришлось пойти у неё на поводу и делать так, как хочет она. А она хочет поработать перед заключительным элементом программы. Сильно ли влияет размер площадки? Не особо, это разовая ошибка, она ерундовая. Мы прекрасно катали на тренировках, никаких проблем с бортиками не испытывали. Отчасти это даже плюс – нужно меньше толкаться.

Бойкова. И в программу не опаздываешь.

Козловский. Едешь с двухсекундным запасом. Кататься в условиях узких бортов нам нравится.

Бойкова. Всё равно, когда тренируешься на арене у себя, можешь посмотреть расписание, где какая арена, и подготовить себя к узким бортам. Может быть, чехлы разложить, чтобы не заезжать. Мы в этот раз так не делали, поскольку был тренировочный день перед соревнованиями здесь, была возможность подстроить программу на более узкую арену.

Козловский. Строителям, которые возводят арены, можно задуматься о том, чтобы делать катки с двигающимся бортиком. Современные технологии это позволяют, и фигурное катание заслуживает таких высокотехнологичных условий (улыбается).

Слова фигуристов передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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