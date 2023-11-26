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Дикиджи и Петросян заработали больше всех из одиночников на этапах Гран-при России

Дикиджи и Петросян заработали больше всех из одиночников на этапах Гран-при России
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Стали известны фигуристы, которые больше всего заработали на этапах Гран-при России. В мужском одиночном катании лидером по призовым стал Владислав Дикиджи, который за победу на двух этапах получил 1 млн рублей. Среди женщин-одиночниц больше всех получила Аделия Петросян — у неё также два золота на этапах Гран-при.

У спортивных пар первое место по заработкам разделили Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Каждый из дуэтов выиграл по два золота на Гран-при и получил по 1 млн рублей. В танцах на льду по призовым также лидируют две пары с двумя победами — Александра Степанова/Иван Букин и Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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