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Гран-при России. Танцы на льду. Произвольный танец
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18:30 Мск
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Степанова и Букин стали победителями шестого этапа ГП России среди танцевальных пар

Степанова и Букин стали победителями шестого этапа ГП России среди танцевальных пар
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На шестом, заключительном этапе Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Москве, завершилась произвольная программа пар в танцах на льду. Победителями стали Александра Степанова и Иван Букин. По сумме двух программ фигуристы набрали 220,44 балла. В борьбе за второе место Елизавета Шанаева и Павел Дрозд опередили Софью Тютюнину и Матвея Грачёва.

Выступления танцевальных дуэтов закрывали соревновательную программу этапа Гран‑при в Москве.

Фигурное катание. Гран-при России. Шестой этап. Москва

Танцы на льду. Итоговое положение после произвольного танца.

1. Александра Степанова/Иван Букин (Москва) – 220.44.

2. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд (Москва) – 201.42.

3. Софья Тютюнина/Матвей Грачёв (Москва — Свердловская обл.) – 178,04.

Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Этап 6, Москва
Танцы на льду. Произвольный танец
26 ноября 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Окончено

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 доступны в Okko.

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