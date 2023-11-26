Степанова и Букин стали победителями шестого этапа ГП России среди танцевальных пар

На шестом, заключительном этапе Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Москве, завершилась произвольная программа пар в танцах на льду. Победителями стали Александра Степанова и Иван Букин. По сумме двух программ фигуристы набрали 220,44 балла. В борьбе за второе место Елизавета Шанаева и Павел Дрозд опередили Софью Тютюнину и Матвея Грачёва.

Выступления танцевальных дуэтов закрывали соревновательную программу этапа Гран‑при в Москве.

Фигурное катание. Гран-при России. Шестой этап. Москва

Танцы на льду. Итоговое положение после произвольного танца.

1. Александра Степанова/Иван Букин (Москва) – 220.44.

2. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд (Москва) – 201.42.

3. Софья Тютюнина/Матвей Грачёв (Москва — Свердловская обл.) – 178,04.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 доступны в Okko.