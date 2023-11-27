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Видео победного проката Степановой и Букина на заключительном этапе Гран-при России

В воскресенье, 26 ноября, завершился финальный этап Гран-при России по фигурному катанию, проходивший в Москве. В танцах на льду победителями соревнований стали призёры чемпионатов Европы Александра Степанова и Иван Букин. Спортсмены получили по сумме двух программ 220,44 балла.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео победного проката Александрой Степановой и Иваном Букиным произвольной программы на Гран-при в Москве.

Фигурное катание. Гран-при России. Шестой этап. Москва

Танцы на льду. Итоговое положение после произвольного танца.

1. Александра Степанова/Иван Букин (Москва) – 220,44.

2. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд (Москва) – 201,42.

3. Софья Тютюнина/Матвей Грачёв (Москва — Свердловская обл.) – 178,04.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.