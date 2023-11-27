Костомаров стал участником шоу «Аватар», примерив на себя образ Железного дровосека

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров стал участником шоу «Аватар» на телеканале НТВ. Он появился в образе Железного дровосека.

«Честно, я шокирован. Как вы можете по аватару угадать, кто за ним прячется. Ирина Понаровская большой молодец. Она сразу меня раскусила. Может быть, можно было подольше задержаться на шоу, но за аватарами прячутся настоящие певцы и артисты, а я достаточно долго продержался. Хорошо, что вы не стали томить зрителей», — сказал Костомаров в эфире программы.

Напомним, в 2023 году Роман после множества операций перенёс несколько ампутаций. Костомаров в паре с Татьяной Навкой выиграл золото Олимпийских игр 2006 года в Турине, а также дважды побеждал на чемпионатах мира, трижды — на чемпионатах Европы.