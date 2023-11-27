Леонова — о форме Валиевой: Камила заметно похудела, это круто

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова оценила выступление олимпийской чемпионки 2022 года в командном первенстве, чемпионки Европы ученицы Этери Тутберидзе Камилы Валиевой на Гран-при России в Москве.

«Камила сегодня просто богиня — намного лучше выглядит. Она заметно похудела, это круто. Сегодня Валиева была просто невероятная, даже несмотря на её падения. В любом случае она сделает этот тулуп, а падение на лутце — потеря концентрации. Это было классно, и, что касается её программы, — попадание в точку. И короткая была ослепительной», — сказала Леонова в интервью ТАСС.

Напомним, Валиева одержала победу на шестом этапе Гран‑при России в Москве. Фигуристка одержала первую победу в 2023 году.

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