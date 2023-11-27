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Гербольдт прокомментировала победу Камилы Валиевой на Гран-при России в Москве

Гербольдт прокомментировала победу Камилы Валиевой на Гран-при России в Москве
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Чемпионка России среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата России в одиночном катании, тренер Катарина Гербольдт высказалась о победе Камилы Валиевой на заключительном этапе Гран-при, прошедшем в Москве.

«Для каждого спортсмена любая победа важна. Поэтому нельзя говорить, насколько для Камилы было важно победить. Ради этого они и тренируются. Логично, что Камила начинает набирать форму. Уже пора, потому что скоро середина сезона, чемпионат России. Камила стала намного легче заезжать, даже если сравнивать с этапом в Казани. Всё логично и идёт своим чередом», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Валиева заняла первое место, набрав 226,22 балла.

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