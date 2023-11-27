ФФККР — о победе Валиевой на этапе ГП России: один неудачный прокат не отменяет таланта

Федерация фигурного катания на коньках России разместила на своём официальном сайте публикацию о победе Камилы Валиевой на шестом этапе Гран-при России.

«На своём втором Гран-при в Москве Камила Валиева одержала очень важную победу, доказав, что один неудачный прокат не отменяет таланта, способностей, накопленного профессионального умения, а главное — внутреннего стержня и силы характера спортсменки — выходить и продолжать соревноваться вопреки обстоятельствам. Двигаться вперёд. Произвольный прокат в «Мегаспорте» показал, что Камила постепенно набирает форму, что 4T был близок к тому, чтобы этот ультра-си получился. Что остальные элементы, за исключением ошибки на 3Lz, спортсменка откатала на плюсы и высокие уровни. Словом, по сравнению с этапом в Казани — это была уже другая история, совсем другой прокат», — написано в публикации.

Напомним, второе место на этапе Гран-при в Москве заняла Вероника Яметова, на третьем месте Софья Муравьёва.