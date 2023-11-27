«Поездка в Японию стала по-настоящему значимой». Губанова объявила, что стала невестой

Чемпионка Европы 2023 года грузинская фигуристка Анастасия Губанова, ранее представлявшая Россию, сообщила, что стала невестой.

«Для меня поездка в Японию стала по-настоящему значимой. Теперь я невеста», — написала Губанова на своей странице в социальных сетях и опубликовала фотографию с кольцом.

Фото: из личного архива Анастасии Губановой

Напомним, Анастасия Губанова сменила спортивное гражданство с российского на грузинское в 2021 году. В составе национальной команды Грузии фигуристка выступает на международных соревнованиях. Губанова стала чемпионкой Европы в женском одиночном катании на турнире, который прошёл в 2023 году в Эспоо (Финляндия).

Российские фигуристы не допущены к участию на международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.