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Максим Траньков — о шоу Дзюбы и Слуцкого: не могу долго смотреть, много мата

Максим Траньков — о шоу Дзюбы и Слуцкого: не могу долго смотреть, много мата
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Двукратный олимпийский чемпион, тренер по фигурному катанию Максим Траньков поделился своим мнением о YouTube-шоу Леонида Слуцкого и Артёма Дзюбы «Ну так нельзя».

«Не могу долго смотреть это шоу, потому что даже у меня уши вянут от того, как много мата. Если у Леонида Викторовича это дозировано, то бранные слова, которые изливаются от нашей главной футбольной звезды, меня немного напрягают», — цитирует Транькова Sport24.

Также олимпийский чемпион оценил перспективу своего появления в эфире развлекательного проекта Дзюбы и Слуцкого. «Можно было бы обсудить мой приход на шоу, но формат поведения на нём я бы попросил поменять: у меня есть дети, и если Артёму всё равно, что его сыновья смотрят на то, как он матерится, то я бы не хотел этого. Не хотел бы в таком количестве нецензурно выражаться в публичном поле», — добавил Траньков.

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