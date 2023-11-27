Трусова или Косторная? Премия «Король и Королева фигурки» продолжается!

На «Чемпионате» продолжается новая ежегодная премия «Король и Королева фигурки». 27 ноября утром завершилось голосование в первых группах у мужчин и женщин, а вечером открылся опрос во второй группе у женщин.

В полуфинал выйдут две фигуристки, представлены следующие кандидатки:

Аделина Сотникова;

Александра Трусова;

Евгения Тарасова;

Аделия Петросян;

Ирина Слуцкая;

Алёна Косторная.

Голосование проходит в телеграм-канале «Ход коньком» и продлится до 12:00 четверга, 30 ноября.

Подробнее о правилах премии и составе групп: