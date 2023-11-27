Трусова или Косторная? Премия «Король и Королева фигурки» продолжается!
На «Чемпионате» продолжается новая ежегодная премия «Король и Королева фигурки». 27 ноября утром завершилось голосование в первых группах у мужчин и женщин, а вечером открылся опрос во второй группе у женщин.
В полуфинал выйдут две фигуристки, представлены следующие кандидатки:
- Аделина Сотникова;
- Александра Трусова;
- Евгения Тарасова;
- Аделия Петросян;
- Ирина Слуцкая;
- Алёна Косторная.
Голосование проходит в телеграм-канале «Ход коньком» и продлится до 12:00 четверга, 30 ноября.
Подробнее о правилах премии и составе групп:
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