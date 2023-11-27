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Трусова или Косторная? Премия «Король и Королева фигурки» продолжается!

Трусова или Косторная? Премия «Король и Королева фигурки» продолжается!
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На «Чемпионате» продолжается новая ежегодная премия «Король и Королева фигурки». 27 ноября утром завершилось голосование в первых группах у мужчин и женщин, а вечером открылся опрос во второй группе у женщин.

В полуфинал выйдут две фигуристки, представлены следующие кандидатки:

  • Аделина Сотникова;
  • Александра Трусова;
  • Евгения Тарасова;
  • Аделия Петросян;
  • Ирина Слуцкая;
  • Алёна Косторная.

Голосование проходит в телеграм-канале «Ход коньком» и продлится до 12:00 четверга, 30 ноября.

Подробнее о правилах премии и составе групп:

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