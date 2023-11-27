Тарасова: Камила Валиева не просто набрала вес, она значительно выросла

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила текущую форму олимпийской чемпионки 2022 года в командном первенстве, чемпионки Европы ученицы Этери Тутберидзе Камилы Валиевой, которая ранее выиграла этап Гран-при России в Москве.

«Камила входит в свой привычный режим. Девочка вообще молодец, она почти восстановилась, приводит себя в форму. Валиева очень выросла за это время. Нельзя сказать, что Камила просто набрала вес, ведь она значительно выросла. Набрала вес, но повзрослела. Для своего возраста находится в шикарной форме. Я думаю, что скоро она уже восстановится. Камила не потеряла в скорости и качестве элементов. Как крутила, так и крутит», — приводит слова Валиевой «Советский спорт».

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