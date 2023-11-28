Тарасова: катание, которое было на этапе Гран-при в Москве, нужно показывать всем

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о влиянии отсутствия международных стартов на российское фигурное катание. Тренер подчеркнула, что российские спортсмены продолжают выступать на высоком уровне на внутренних турнирах, а интерес к этому виду спорта в стране не упал.

«Пока тяжело сказать, негативно ли повлияло отстранение от международных соревнований на фигурное катание в стране. Заключительный этап Гран-при в России прошёл на очень высоком уровне, спортсмены хорошо катались, делали максимум. Мальчики исполняли элементы ультра-си. У девочек же четверной прыжок не прыгает никто в мире: на тренировках учатся, но в соревнования пока не вставляют. Наш уровень фигурного катания не упал, все девочки катаются на высоком уровне. Конечно, это плохо, что у нас нет международных соревнований, но говорить о том, что мы стали делать что-то хуже — это неправда. Все фигуристы и тренеры хорошо поработали, мы привыкли к разным коллизиям. Мы ни в коем случае никак не деградируем. Только закончили соревнования, и мы собрали абсолютно полный огромный зал. Он был собран без какой-либо рекламы. Где вы такое видели? В Европе или в Америке? Нет, никогда. Только в России. Наоборот, такое катание, которое было у нас на этапе Гран-при, нужно показывать всем. Так что мы не деградируем, мы готовы. Вопрос, готовы ли они нас принять, но мы можем выйти хоть завтра. Я думаю, поэтому нас и не хотят видеть», — приводит слова Тарасовой «РБК-Спорт».