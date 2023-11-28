На катке в «Лужниках» 2 декабря состоится ледовый праздник

Один из самых популярных московских катков — каток в «Лужниках» — в наступающем зимнем сезоне порадует своих посетителей великолепным льдом, разнообразными развлечениями и сюрпризами. В этот раз каток получил новое название — «Мечтатели», и у всех гостей будет возможность загадать самые смелые желания на ледовом пространстве в 16 000 кв. м с декабря по март. Прийти покататься можно уже сейчас!

Главным событием, открывающим сезон катания на катке в «Лужниках», станет большой ледовый праздник, который состоится в первую субботу зимы — 2 декабря! Посетителей катка в этот день ждёт яркая разнообразная программа: ди-джейские сеты, анимация для детей, народное караоке, мастер-классы от знаменитых спортсменов, автограф-сессия и другие активности на любой вкус и возраст! Начало — в 16:30.

Кульминацией праздника станет большой музыкальный фестиваль с участием популярных артистов. На катке «Мечтатели» с 19:30 выступят PIZZA, PavLova, CHEBANOV, Елена Князева, sozONik, мартин, Натали Андрес, Burito, U108, Liili, Катя KIKI, Мохито, POLINA CHILI и Алексей Воробьёв. В финале концерта небо над катком озарит грандиозный красочный фейерверк.

На протяжении сезона на катке будет работать музыкальный шатёр, где по выходным будут проводиться DJ сеты, а в остальные дни — тематические мастер-классы и различные активации совместно с партнёрами. Шатёр создаст незабываемое новогоднее настроение и особое ощущение зимней сказки.

Впервые на территории катка построена чилаут-зона с фудкортом, где можно отдохнуть и перекусить в уютной атмосфере. Также здесь есть фотозоны и арт-объекты, рядом с которыми можно сделать крутые фото. Комфортный тёплый раздевальный павильон катка предлагает все необходимые услуги: запирающиеся шкафчики, рассчитанные более чем на 700 мест, прокат и заточка коньков. Те, кто придёт на каток впервые или захочет отточить своё мастерство, смогут взять уроки у профессиональных консультантов. Детей «поддержат» на льду игрушечные Пингвины. Они находятся рядом с выходом на каток.

Каток «Мечтатели» работает со вторника по пятницу – 2 сеанса: с 16:30 до 19:00 и с 20:00 до 22:30; по субботам и праздничным дням — 4 сеанса: с 10:00 до 12:00, с 13:00 до 15:30, с 16:30 до 19:00, с 20:00 до 22:30; по воскресеньям и в дни каникул — 4 сеанса: с 10:00 до 12:00, с 13:00 до 15:30, с 16:30 до 19:00, с 20:00 до 22:30. Стоимость посещения для взрослых – от 500 руб., для детей – от 250 руб. Прокат коньков – 450 руб., заточка коньков — от 400 руб., прокат детского помощника «Пингвин» — 350 руб.

Билеты на каток «Мечтатели» доступны на сайте.