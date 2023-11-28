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Боброва — о риске Муравьёвой с тройным акселем: к чемпионату России выйдет во всеоружии

Боброва — о риске Муравьёвой с тройным акселем: к чемпионату России выйдет во всеоружии
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Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва высказалась об исполнении тройного акселя фигуристкой Софьей Муравьёвой на этапе Гран-при России в Москве.

«Она пошла на риск. В короткой он был 100% оправдан. Я сравнивала аксель Валиевой и Синицыной. Там получается уже по сумме с плюсами 4,29, 4,49 за двойной аксель у девочек. А с падением и с тем, что по базе тройной аксель стоит 8 баллов, и она получает минус пять — минус четыре… Пусть там дедакшн и вторая оценка немного улетает, всё равно для меня это оправдано, потому что у неё хорошее качество прыжков, и она одна из немногих сейчас, кто не теряет баллы на других элементах в плане уровней дорожек, вращений.

Почему-то у нас резко и мальчики, и девочки перестали считать прыжки, обороты на вращениях… Соня тоже, к сожалению, с этими тройными акселями дальше не просчитала свой лутц, тем не менее считаю, что в короткой он 100% был оправдан. А в произвольной… Ей бы, допустим, помогло забраться на второе место, если бы после первого падения с тройного акселя она пошла потом условно на какой-то каскад — двойной аксель с каким-то тройным.

Но чем бы её спасло второе место? В финал, везде, куда она должна была попасть, — на Спартакиаду, она попадает. А вот эта проба пера, что после падения она всё равно пошла на три с половиной, не получилось, расстроилась — это такая важная тренировка понимания, что с этим делать. И уже к следующему старту она будет решать, будет ли пытаться, например, после «косяка» второй тройной аксель прыгать, стоит это того или нет, рассчитает чуть по-другому программу. И уже к чемпионату России она выйдет во всеоружии. Очень хочу, чтобы у неё получился этот три с половиной! Хотя бы один», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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