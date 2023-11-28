Журанков: катание Синицыной — настоящее фигурное катание, которое граничит с искусством

Спортивный комментатор Андрей Журанков и олимпийская чемпионка Екатерина Боброва высказались о выступлении Ксении Синицыной на этапе Гран-при России в Москве.

«Считаю, что катание Ксении Синицыной — это настоящее фигурное катание, которое граничит с искусством. А катание Вероники Яметовой — это чистой воды спорт. Следовательно, в таких случаях вторая оценка должна это серьёзно отображать. Очень серьёзно отображать», — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

«Мне кажется, я уже становлюсь необъективной в отношении Ксении Синицыной, но я просто расплываюсь, когда начинаю смотреть её. Я не могу оторваться, когда она катается. Я очень люблю такое фигурное катание. И так легко. Она даже когда спотыкнулась, когда ехала назад, не удержалась немножко, было видно, как она даже в этом живая. Она ещё и улыбнулась сама себе! А потеряла равновесие, потому что затанцевалась. Этот «спотыкач» явно описывает, как чувствует себя Синицына в программе. Очень жалко до сих пор короткую. Непонятно, что там могло произойти», — добавила Боброва.

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