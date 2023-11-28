Журанков: если Муравьёва прыгнет два тройных акселя, она может обыграть Валиеву

Спортивный комментатор Андрей Журанков высказался о перспективах фигуристки Софьи Муравьёвой в борьбе с Камилой Валиевой.

«Не исключаю, что, если Муравьёва прыгнет даже не три, а два тройных акселя, она может обыграть Валиеву. Но, правда, вопрос в четверном тулупе Валиевой. Если Валиева делает четверной тулуп, то тогда, скорее всего, нет», — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

Напомним, Валиева стала победительницей этапа Гран-при России – 2023/2024 по фигурному катанию в Москве. Второе место заняла представительница Свердловской области Вероника Яметова. Тройку призёров замкнула ученица Евгения Плющенко Софья Муравьёва, сорвавшая два трикселя в произвольной программе.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.