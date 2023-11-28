Журанков — о Дикиджи на Гран-при Москвы: отнимите 20 баллов и получите объективную оценку

Спортивный комментатор Андрей Журанков высказался о выступлении российского фигуриста Владислава Дикиджи на Гран-при России в Москве.

«Хочется сказать: «Вы вообще понимаете, что вы делаете, судьи?» Вы просто переворачиваете фигурное катание с ног на голову. Ставьте за этот великолепный четверной лутц Дикиджи хоть плюс четыре, но ставьте, извините меня, 6,50 — 6,75 за его компоненты. Это не выше семёрки, ребята. Если сравнивать с Гран-при Японии NHK Trophy, его уровень — это Тацуя Цубои. Но не выше. Катается Цубои и то лучше.

Чего не было у Дикиджи? У Дикиджи не было катания, скольжения: человек ходил всю программу, причём на неровных ногах, скажем так. Это первое. Второе: руки появляются только после того, как он закончил, начинает отплясывать это своё.

Да, он после болезни. Браво. Прыжковая часть, вся спортивная часть — гениально сделана. Но там нет программы, там нет катания, нет хореографии, нет презентации, нет ничего, что составляет вторую оценку. У нас первый компонент — хореография, второй — презентация, третий — skating skills (владение коньком. — Прим. «Чемпионата»). Извините, 7 баллов — это максимум из всех skating skills. Отнимите теперь от его суммы 20 баллов, и вы получите примерно объективную оценку. Это второе-третье место на этапе при великолепных прыжках. Вот и всё», — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

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