Авербух: в дуэли Медведевой и Загитовой в душе был на стороне Жени

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал, кого поддерживал в дуэли российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой.

«В дуэли Жени Медведевой и Алины Загитовой в душе я был на стороне Жени, потому что с Женей мы два сезона работали, Этери Георгиевна доверила мне её вести как хореографу. Конечно, я не буду скрывать, я болел за Женю, потому что я её уже чувствовал, я её понимал, мне она очень симпатична. Сейчас она очень сильно поменялась, у неё такая глубина появилась, очень интересная и важная. Мы продолжаем с Женей работать, поэтому я здесь не буду говорить, что для меня главное — медаль России. Я болел за Женю, и Алина это знает. При этом это не мешает мне говорить, что Алина выдающаяся фигуристка. Но я уверен, что Этери Георгиевна делала для двух девочек всё, они разбирались на льду — сотые развели их. Значит, было так нужно», — сказал Авербух в «Подкаст Show» на YouTube.