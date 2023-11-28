Авербух — о женском катании: когда мы начали пользоваться оружием США, пошли разговоры

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух поделился мнением о текущей ситуации в женском фигурном катании.

«Повышение возрастного ценза повлияло на то, что происходит сейчас. Задача тренера — достать из своего ученика максимум возможностей и привести его к чемпионству. Есть правила игры, и мы играем по этим правилам. В тех правилах, которые были, тренер фокусировался на максимальное доставание из той точки, когда ты находишься на своем пике, чтобы привести тебя к медали. Сейчас правила изменены, и нет смысла доставать эти ресурсы тренеру. Они мыслят более стратегически, чтобы пик четверных приходился уже на 17–18 лет. Нет смысла сейчас делать эту историю, это немножко другая методика. Логично, что четверные сейчас уходят, потому что тренеры берегут ресурсы спортсменов на данный момент. Я не говорю, что плохо, что тогда их расходовали. Цель тренера — привести своего ученика к олимпийской медали.

Другое дело, исторически сложилось, что западное сообщество всегда устраивала история, когда у них 15-летняя Тара Липински приехала, попрыгала через резиночку, пошла покаталась и дальше пошла прыгать через резиночку и выиграла Олимпиаду — никто ничего не говорил. Когда 16-летняя Сара Хьюз ворвалась на один сезон и лишила медалей Мишель Кван, Иру Слуцкую — их тоже всё устраивало, никто не говорил, что она юная. Как только мы начали пользоваться их оружием и побеждать, тут же пошли эти разговоры. Оксана Баюл — что, ей было больше чем 16 лет, когда она выиграла свою Олимпиаду? Просто они понимали, что на Оксане Баюл мы потом проедем туры. Всех устраивала эта история. Считаю, что здесь больше вопросов, чем ответов.

Глобально я думаю, что повышение возрастного ценза поможет фигурному катанию развиваться. Долголетие спортсмена тоже очень ценно, пример — Лиза Туктамышева. В любом случае у спортсмена должна быть эта история: стремительного взлёта, падения, преодоления и победы — всё как в кино. Когда длинная история — это очень важно. Я думаю, безусловно, эти правила где-то уравнивают, но дают возможность спортсменам на большую историю», — сказал Авербух в «Подкаст Show» на YouTube.