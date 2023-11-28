«Тяжелейшая Олимпиада в Китае по всем статьям». Авербух рассказал об Играх в Пекине

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух поделился впечатлениями от Олимпиады 2022 года, которая прошла в Пекине.

«Естественно, тяжелейшая Олимпиада в Китае, тяжелейшая по всем статьям, потому что эти ковидные ограничения, хождения бесконечно в масках, каждый день ты сдаёшь этот тест. Ладно мы — приехали как журналисты, но и то волновались, что ты просто подходишь с вечера сдаёшь тест, а утром, когда надо выйти из гостиницы и поехать в спортивный объект, стоит такой робот, в которого засовываешь аккредитацию, и он тебе говорит типа: «No, сидите дома». Каждый раз ты подходишь и не знаешь, останешься ли здесь.

А каково было спортсмену? Ты всё равно не можешь ни с кем не общаться, и неизвестно, где вирус летает. И каждое утро ты боишься, когда подходишь к роботу, что будет красное личико, и весь твой труд…

Представляете, какой ещё один дополнительный стресс испытывали наши ребята. Не только девчонки. Все. Я представляю, как они с трясущимися руками подходили. Но так и было, они сами говорили», — рассказал Авербух в «Подкаст Show» на YouTube.