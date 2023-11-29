Роднина: у Валиевой сейчас то перерывы, то нервные встряски, то рост, стала более тяжёлой

Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о том, как отсутствие международных стартов отразилось на выступлениях и результатах российских фигуристов.

«Сложно сравнивать, поскольку я уже второй сезон мало смотрю. Я думаю, что повлияло не отсутствие выступлений на международной арене, а отсутствие мотивации. Кто-то закончил выступать, кто-то взял перерыв. В начале сезона всегда можно показывать более облегчённую программу, потому что в плане кондиций ещё не дошли до высокого уровня. Всё-таки раньше ориентир был чемпионат Европы, мира, Олимпиада. Только начало сезона, сравнивать тяжело. Плюс, если говорить про наших молодых фигуристок, они все выросли, это не остановить. Если взять ту же Валиеву, у которой сейчас то перерывы, то нервные встряски, то рост, она стала более тяжёлой, а чем больше вес, тем больше усилий подняться и приземлиться. Это естественный процесс, ничего страшного в этом нет. Сменяемость всегда была и будет. Очень надеюсь, что Минспорта определяет золотую сотню, поддерживает финансово и морально спортсменов. Но сейчас нужно поднимать мотивацию 15-летних фигуристов, которые к следующим Играм не будут показывать результаты на этапах Кубка России, а будут показывать высочайший результат. Нужно разработать тактику поведения и методику работы», — приводит слова Родниной «РБК Спорт».